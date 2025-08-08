Состоялся обмен мнениями по расширению торговых связей между Азербайджаном и США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией во главе со старшим советником президента и председателем Экспортно-импортного банка (EXIM Bank) США Дэном Негреа.

Как сообщает Trend, в связи с этим М.Джаббаров поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети.

Он отметил, что встреча состоялась в рамках рабочего визита Президента Ильхама Алиева в США.

"Мы подчеркнули достижения в области устойчивого развития и диверсификации экономики Азербайджана.

Отметили новые перспективы развития отраслей с высокой добавленной стоимостью в экономике страны и укрепления связей с зарубежными партнерами.

Были обсуждены возможности применения инструментов, поддерживающих расширение торговых связей между Азербайджаном и США, а также дальнейшие шаги по углублению сотрудничества", - отмечается в публикации.

