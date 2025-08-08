Водолазное судно «Академик Тофиг Исмаилов» возвращено в эксплуатацию после капремонта

БАКУ /Trend/ - Водолазное судно «Академик Тофиг Исмаилов» компании ASCO, входящей в AZCON Holding, возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта, выполненного на судоремонтном заводе «Бибиэйбат».

Как передает Trend, об этом говорится в информации ASCO.

Были отремонтированы главные двигатели, брашпиль, насосы, трубы, электрооборудование, жилые помещения экипажа, санитарные узлы и камбуз. Подводная и надводная части корпуса очищены и окрашены, повреждённые участки и протекторы заменены.

Также отремонтированы движительно-рулевой комплекс, днищевая и бортовая арматура, якорные устройства и цепи. Леерное ограждение и дренажная система вертолётной площадки капитально отремонтированы. В навигационно-связной комплекс установлены три новые стационарные радиостанции, гирокомпас и аварийный радиобуй (EPIRB). Кроме того, судно оснащено новым оборудованием Inmarsat-C.

После успешного завершения ходовых испытаний судно было возвращено в эксплуатацию.

Судно длиной 91,8 метра и шириной 17 метров оснащено системой динамического позиционирования (DP) и предназначено для водолазных работ на глубине до 300 метров, а также других сложных подводных операций.

