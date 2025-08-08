Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и компанией SpaceX

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с вице-президентом компании SpaceX Стефани Беднарек в США.

Как сообщает Trend, в связи с этим М.Джаббаров поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети.

Он отметил, что встреча состоялась в рамках рабочего визита Президента Ильхама Алиева в США.

"На встрече мы отметили экономический потенциал Азербайджана, стратегические направления развития и благоприятный инвестиционный климат.

Мы обсудили перспективы сотрудничества с компанией SpaceX, в том числе возможности партнерства в области внедрения инновационных и космических технологий, решений искусственного интеллекта, передачи знаний и опыта", - говорится в публикации.

