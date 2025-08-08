Сократился объём продаж на Иранской товарной бирже

БАКУ/ Trend/ - Продажи на Иранской товарной бирже (IME) за прошлую иранскую неделю (26–31 июля) сократились на 19,8% по стоимости и на 29,8% по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные, полученные из IME.

За отчётный период было реализовано 1,84 млн тонн продукции на общую сумму около 343 трлн риалов (примерно 598 млн долларов США). Неделей ранее объёмы продаж составляли 2,62 млн тонн на сумму 427 трлн риалов (около 745 млн долларов США).

В промышленной секции биржи было реализовано 254 тыс. тонн продукции на сумму 108 трлн риалов (около 189 млн долларов США). Основными товарами в этом сегменте стали железная руда, цемент, сталь, губчатое железо, медь, алюминий, свинец, молибденовый концентрат и концентрат драгоценных металлов.

В нефтехимической секции было продано 161 тыс. тонн продукции на сумму 80,5 трлн риалов (около 140 млн долларов США). Ассортимент включал битум, полимеры, смазочные материалы, химикаты, серу, природный газ.

На открытых торгах было продано 1,2 млн тонн продукции на сумму 101 трлн риалов (около 177 млн долларов США), а на субрынке — 33 900 тонн на сумму 6,85 трлн риалов (около 12 млн долларов США).

Иранская товарная биржа (IME) играет важную роль в установлении рыночных цен и регулировании поставок ключевых товаров, оказывая влияние на широкий спектр промышленных и энергетических отраслей страны.