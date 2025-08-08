Национальный фонд развития Ирана обнародовал данные о валютных резервах

БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Национального фонда развития Ирана (НФР) составляют около 30 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель правления Национального фонда развития Ирана Ирана Мехди Газанфари.

По его словам, в настоящее время в стране ведется стратегическая расстановка приоритетов в отношении многочисленных инициатив для оптимального распределения этих финансовых ресурсов, и если они будут признаны необходимыми, то существует потенциал для увеличения валютных резервов.

Газанфари заявил, что Национальная иранская нефтяная компания в настоящее время имеет задолженность перед Фондом в размере 17 миллиардов долларов, пояснив, что урегулирование этой задолженности могло бы облегчить направление капитала на новые инициативы в виде кредитов или инвестиций.



Он заявил, что если финансовые инструменты, предоставляемые Фондом, будут обслуживаться своевременно, пул капитала будет в состоянии участвовать в распределении акций в рамках новых инициатив.

Отметим, что Национальный фонд развития играет ключевую финансовую роль в реализации крупных проектов в стране.

За последний иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) фонд выдал правительству и частному сектору кредиты на общую сумму 148 миллиардов долларов.