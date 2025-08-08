Стал известен объем страховых выплат фермерским хозяйствам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года страховые сборы Фонда аграрного страхования составили 13 миллионов 115 тысяч манатов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По растениеводству они выросли на 13%, а по животноводству - на 65%.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, за январь-июнь 2025 года Фонд аграрного страхования произвел 4 миллиона 435 тысяч манатов страховых выплат. За первое полугодие фермеры получили 4 миллиона 245 тысяч манатов страховых выплат по посевным площадям и 190 тысяч манатов - по животноводству. Размер возмещения ущерба превысил 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В январе-июне 2025 года Фондом аграрного страхования было застраховано 342,6 тыс. га посевных площадей. Уплаченные страховые взносы составили 11 миллионов 475 тысяч манатов, а гарантированная страховая сумма - 497 миллионов манатов. В этом же году впервые в стране было осуществлено страхование клубничных садов.

За отчетный период Фонд аграрного страхования застраховал 3 231 сельскохозяйственное животное, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 84%.

Собранные страховые взносы по страхованию скота составили 1 миллион 640 тысяч манатов, что на 65% больше, чем в прошлом году. Сумма страхового обеспечения по страхованию скота достигла 19 миллионов 747 тысяч манатов.

За первые 6 месяцев 2025 года наибольший ущерб посевным площадям нанесли град (65%), наводнения (15%), ураганы (17%) и ливни (2%).

После зерновых, кукурузных и хлопковых полей в отчетном периоде больше всего страховых выплат пришлось на подсолнечник, табак, груши, персики, сахарная свекла, фундук, миндаль и арбузы.

С условиями страхования и тарифами на продукты аграрного страхования можно подробно ознакомиться на официальном сайте Фонда аграрного страхования. Дополнительную информацию можно получить в аккаунтах Фонда в социальных сетях или связавшись по короткому номеру 1651.