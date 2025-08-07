Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обсуждено сотрудничество по развитию БТК (ФОТО)

Экономика Материалы 7 августа 2025 18:10 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество по развитию БТК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча Ровшана Рустамова, председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД), входящего в состав “AZCON Holding”, с недавно назначенным генеральным директором АО “Грузинские железные дороги” Лашей Абашидзе.

Как сообщили Trend в АЖД, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества по развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК), а также значимость модернизации грузинского участка этой железной дороги и её роль в грузоперевозках как одного из ключевых сегментов Среднего коридора.

Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации деятельности совместного предприятия ООО “BTKI Railways” с целью более эффективной организации грузоперевозок по маршруту БТК, пропускная способность которого увеличена до 5 млн тонн в год, а также привлечения новых грузопотоков.

Стороны также обсудили текущий этап реализации дорожной карты, подписанной в июне этого года, направленной на выведение сотрудничества на новый уровень. Было отмечено, что в настоящее время между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Грузии осуществляется активный и конструктивный обмен необходимой информацией в целях координации и оптимизации совместной деятельности.

Было отмечено, что выстраивание более эффективного и результативного сотрудничества как в рамках рабочих групп, так и посредством регулярных двусторонних встреч будет способствовать активизации деятельности по оптимальной организации грузоперевозок по маршруту Восток–Запад–Восток через Азербайджан и Грузию.

Кроме того, были рассмотрены вопросы по запланированным до конца текущего года мероприятиям по внедрению безбумажного документооборота в сфере грузоперевозок по Среднему коридору, а также по запуску системы отслеживания грузов “Track and Trace”.

