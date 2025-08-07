Оплата обучения удобнее с приложением Yelo!

Готовы к новому учебному году? Теперь для удобства родителей и учеников в приложении Yelo доступна функция мгновенной оплаты обучения. Больше не нужно стоять в очередях, совершать лишние звонки или ходить в офис! Всего за несколько кликов вы сможете легко произвести оплату прямо с телефона.



Просто войдите в меню «Оплата» в приложении Yelo, выберите раздел «Образование и тестирование» и введите необходимую информацию (например, идентификационный номер студента, идентификационный номер родителя и т. д.). Экономьте время и сосредоточьтесь на успехах вашего ребенка!



Список учебных заведений, где можно оплатить обучение: ADA University, Школа ADA, Европейская азербайджанская школа, ATL academy, Азербайджанский Британский Колледж, Baku Oxford School, Dunya School, Лицей Kaspi, Лицей Hədəf, Национальная Авиационная Академия, Онлайн экзаменационный центр, Учебный центр 21-го века.



Также вы можете обратиться в любой филиал Yelo Bank для оплаты счетов других учебных заведений и зарубежных университетов.



С приложением Yelo вы можете мгновенно оплачивать не только обучение, но и коммунальные услуги, мобильную связь, парковку, жильё, домофоны, государственные платежи, доставку и другие важные платежи всего за несколько касаний! Скачайте приложение Yelo по ссылке: http://bit.ly/ylmbltb.



Ищете быстрый и удобный микрокредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



