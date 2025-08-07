Вырос объем продаж продукции, произведенной в промышленных зонах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 2015 года по первую половину 2025 года на территории промышленных зон Азербайджана было реализовано продукции на сумму 17,2 миллиарда манатов, из которых 5,53 миллиарда манатов составил экспорт.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики, только в первой половине 2025 года в промышленных зонах была осуществлена продажа продукции на сумму 1,83 миллиарда манатов, из которых 583,5 миллиона манатов пришлись на экспорт.

Отмечается, что объем продаж продукции, произведенной в промышленных зонах, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 28,7 %, а экспорт - на 22,4 %.

Такая продукция, как полимеры, карбамид, стальные и полиэтиленовые трубы, табачные изделия, обои, обувь, смазочные масла, ферросплавы, кабель, стеклянные панели, пряжа, электроды и др., произведенная в промышленных зонах, экспортируется под брендом "Made in Azerbaijan" в более чем 70 стран мира, включая США, Канаду, Китай, Индию, Великобританию, Германию, ОАЭ, Грецию, Израиль, Австрию, Норвегию, Чехию, Испанию, Бельгию и др.

"С 2013 года резидентами промышленных зон стали 160 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций в размере 8,03 миллиарда манатов. 12 предпринимателям присвоен статус нерезидентов. Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,88 миллиарда манатов, в результате чего было создано 10 900 постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.