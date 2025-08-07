Товарооборот между Азербайджаном и Грузией значительно вырос в I полугодии

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 377,2 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 79,5 миллиона долларов США или на 25,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Торговые операции с Грузией за отчётный период составили 1,62% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-июне текущего года из Азербайджана в Грузию был зафиксирован экспорт продукции на сумму 329,7 миллиона долларов США. Это на 57,4 миллиона долларов США или на 21,1%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом в январе-июне 2025 года из Грузии в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 66,2 миллиона долларов США, что на 22,1 миллиона долларов США или на 50%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, за январь-июнь 2025 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано ненефтяных товаров на сумму 154,8 миллиона долларов США. Это на 41 миллион долларов США, или на 36,1% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

За отчетный период экспорт ненефтяных товаров в Грузию составил 8,82% от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла 3-е место среди стран, купивших в Азербайджане больше всего ненефтяных товаров.

Следует отметить, что в январе-июне 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Этот показатель на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 12,878 миллиарда долларов США составил экспорт, а 11,522 миллиарда долларов США – импорт. За прошедший год экспорт сократился на 0,2%, а импорт увеличился на 29,9%. В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов США. Это на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше, чем годом ранее.

