Иран и Пакистан подписали документы о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - 3 августа в столице Пакистана Исламабаде между Пакистаном и Ираном было подписано 12 документов о сотрудничестве в различных областях.

Об этом сообщает Trend со ссылкой информационный портал президента Ирана.

В церемонии подписания документов приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и другие официальные лица двух стран.

Согласно информации, эти документы охватывают сферу туризма, сельского хозяйства, юстиции и правового сотрудничества, промышленности, науки и технологий, транзита и грузовых перевозок, культурного наследия, а также торгово-экономического сотрудничества.

Подписанные документы будут способствовать развитию отношений между двумя странами, а также регионального сотрудничества.

Отметим, что 2 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Пакистан.