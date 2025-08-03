Более 8 миллиардов кубометров газа переработано на 2-м НПЗ компании «Южный Парс»

БАКУ/ Trend/ - Более 8 миллиардов кубометров природного газа было переработано и передано в национальную газовую сеть Ирана на 2-м нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании South Pars Gas Company (SPGC) за первые четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года).

Об этом сообщил директор завода Мохсен Аттарзаде, передает Trend.

По его словам, в настоящее время предприятие ежедневно перерабатывает порядка 58,5 миллиона кубометров газа. Он также отметил, что 10% насыщенного газа, поступающего на завод, перерабатывается в этан, пропан и бутан на мощностях нефтехимической компании Pars. Это играет ключевую роль в обеспечении сырьём нефтехимического сектора страны.

Компания South Pars Gas Company специализируется на переработке газа, добываемого на стратегически важном месторождении Южный Парс. На его долю приходится более 75% природного газа, используемого в энергетическом секторе Ирана. В управлении компании находится 13 перерабатывающих заводов.

Газовое месторождение Южный Парс (в Катаре известное как «Северный купол») является крупнейшим в мире совместным углеводородным резервуаром, расположенным на морской границе Ирана и Катара. Его общие запасы оцениваются в 51 триллион кубометров газа, из которых 36 триллионов считаются извлекаемыми. Иранская часть месторождения содержит примерно 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

С 1998 по 2023 год SPGC добыла 1,96 триллиона кубометров природного газа и 2,8 миллиарда баррелей газового конденсата. Кроме того, было произведено 25 миллионов тонн пропана, 16 миллионов тонн бутана и 8 миллионов тонн серы, что подчёркивает значимость компании для энергетического баланса страны.