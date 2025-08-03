Обнародован товарооборот между Ираном и Пакистаном

БАКУ/ Trend/ - За последний иранский год (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) товарооборот между Ираном и Пакистаном увеличился на 13,6% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщил заместитель главы Организации содействия торговле Ирана Хамидреза Кербелаи Эсмаили, передает Trend.

Объём двусторонней торговли за отчётный период составил 3,13 миллиарда долларов США. При этом экспорт Ирана в Пакистан достиг 2,42 миллиарда долларов, а импорт из Пакистана — 706 миллионов долларов, что обеспечило положительное сальдо торгового баланса в пользу Ирана почти в 3,5 раза.

Эсмаили отметил, что основными экспортными товарами из Ирана в Пакистан являются углеводородные производные, сухое молоко и финики. В то же время Иран импортирует из Пакистана рис басмати и другие продукты.

В первом триместре текущего иранского финансового года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) объём торговли между двумя странами составил 594 миллиона долларов, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (704 миллиона долларов). В этот период экспорт из Ирана составил 420 миллионов долларов, импорт из Пакистана — 174 миллиона долларов.

По данным Таможенного управления Ирана, общая стоимость ненефтяной торговли страны за первые три месяца текущего иранского года достигла около 24,7 миллиарда долларов США при объёме в 43,5 миллиона тонн.