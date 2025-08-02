Стал известен объем государственных ценных бумаг в обращении

БАКУ /Trend/ - Объём находящихся в обращении государственных ценных бумаг по сравнению с 2018 годом увеличился примерно в 7,6 раза и по состоянию на 1 июля 2025 года достиг 8,027 миллиарда манатов.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, из находящихся в обращении государственных ценных бумаг 12,9 процента приходится на бумаги со сроком обращения в 1 год, 57 процентов - 2-3 года, а 30,1 процента - в 5 лет и более.

Сообщается, что по состоянию на 1 июля 2025 года средний срок погашения (ССП) находящихся в обращении государственных облигаций составил 2,93 года. "В результате мероприятий, реализованных в первом полугодии 2025 года с целью увеличения ССП государственных облигаций и оптимизации объёмов рефинансирования, краткосрочные государственные облигации были выкуплены и заменены на более долгосрочные, что привело к росту ССП государственных облигаций. В первом полугодии текущего года в рамках мероприятий, направленных на увеличение ССП по государственным облигациям, была осуществлена эмиссия долгосрочных государственных облигаций. В то же время в первом полугодии текущего года наблюдалось снижение норм доходности государственных облигаций", - отмечается в информации.