Названа средняя процентная ставка по новым кредитам, выданным в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июля этого года средняя процентная ставка по новым кредитам, выданным в манатах, составила 18,45 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в отчетном периоде средняя процентная ставка по новым кредитам в национальной валюте снизилась на 0,45 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличилась на 3,42 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время на 1 июля текущего года средняя процентная ставка по новым кредитам в иностранной валюте в стране составила 6,35%, что на 0,24 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,43 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в июне 2025 года кредитный портфель банков увеличился на 0,3 процента или на 85,6 миллиона манатов и составил 28,472 миллиарда манатов.