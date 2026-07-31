АБР запустил новый региональный проект с участием Азербайджана

БАКУ /Trend/ - АБР запустил проект экономических исследований в странах Азии и Тихоокеанского региона, включая Азербайджан.

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте Азиатского банка развития (АБР).

Согласно данным банка, проект охватывает 44 страны Азии и Тихоокеанского региона, включая Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Турцию, Индию, Китай, Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Пакистан и ряд других государств.

"На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 900 тысяч долларов США за счет Специального фонда технической помощи (Technical Assistance Special Fund).

Инициатива направлена на подготовку экономических диагностических исследований, которые будут способствовать разработке более обоснованной и инклюзивной государственной политики в странах-участницах", - отмечает банк.

По данным АБР, косвенным бенефициаром проекта станет широкая часть населения, включая малообеспеченные, социально уязвимые и находящиеся в неблагоприятном положении группы. Ожидается, что использование результатов исследований позволит повысить качество принимаемых решений, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, улучшению государственных услуг и обеспечению более инклюзивного экономического роста.

Согласно данным АБР за 2015-2024 годы, Азербайджан получил 2,53 миллиарда долларов суверенного финансирования по 10 проектам. Из этой суммы 51 процент был направлен на проекты регионального сотрудничества и интеграции - один из самых высоких показателей среди стран соответствующей группы. Еще 39 процентов пришлось на развитие частного сектора, 18 процентов - на климатическое финансирование и 10 процентов - на инициативы в области цифровых технологий.

В 2015-2024 годах банк одобрил девять несуверенных проектов на общую сумму 963,9 миллиона долларов, при этом 100 процентов финансирования были направлены на развитие частного сектора. Примечательно, что 78 процентов объема обязательств были связаны с региональным сотрудничеством и интеграцией - это самый высокий показатель среди сопоставимых стран с уровнем дохода выше среднего, рассмотренных АБР.