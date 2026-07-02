Конфедерация предпринимателей Азербайджана наградила Yelo Bank



Yelo Bank удостоен специальной почетной грамоты Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) за вклад в развитие государственно-частного диалога в стране.



Награду заместителю председателя Правления Yelo Bank Эльшану Пирмалиеву вручил генеральный секретарь КПА Зия Гаджилы.



В рамках церемонии награждения в головном офисе банка состоялась официальная встреча, в ходе которой была представлена презентация о деятельности Конфедерации в сфере развития государственно-частного диалога за последний год. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов, направленных на поддержку и развитие реального сектора экономики.



Поддержка реального сектора, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ), остается одним из ключевых приоритетов Yelo Bank. Банк продолжает активно сотрудничать с партнерскими организациями, способствуя укреплению бизнес-экосистемы и устойчивому развитию предпринимательства в Азербайджане.



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