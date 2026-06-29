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Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)

Общество Новость 29 июня 2026 15:49 (UTC +04:00)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)

Футбольная лига, организованная «Fire League» и объединившая команды различных компаний, завершилась чемпионством команды Yelo Bank. В турнире, в котором приняли участие в общей сложности 16 команд, представители Yelo Bank продемонстрировали успешную игру и стали победителями.

На стадиях плей-офф команда добивалась последовательных успешных результатов. Так, обыграв «Банк ВТБ» со счетом 3:1 в 1/4 финала и команду «Bir Ekosistem» со счетом 4:1 в полуфиналe, Yelo Bank вышел в финал. В финальном матче, прошедшем в напряженной борьбе, наша команда обыграла «Azersun» со счетом 4:3 и завоевала чемпионский кубок.

Наряду с командным успехом, одна из индивидуальных наград турнира также была вручена сотруднику Yelo Bank. Футболист команды Шовган Джафарли был признан «Лучшим игроком» лиги.

Благодарим все соперничающие команды, участвовавшие в турнире, за интересную борьбу! Чтобы занять свое место в нашей команде, которая всегда стремится к вершине как на зеленом поле, так и в профессиональной карьере, ознакомьтесь с нашими активными вакансиями: https://ylb.az/yelovacancy.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)
Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)

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