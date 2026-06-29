Yelo Bank стал победителем футбольного турнира! (ФОТО)

Футбольная лига, организованная «Fire League» и объединившая команды различных компаний, завершилась чемпионством команды Yelo Bank. В турнире, в котором приняли участие в общей сложности 16 команд, представители Yelo Bank продемонстрировали успешную игру и стали победителями.



На стадиях плей-офф команда добивалась последовательных успешных результатов. Так, обыграв «Банк ВТБ» со счетом 3:1 в 1/4 финала и команду «Bir Ekosistem» со счетом 4:1 в полуфиналe, Yelo Bank вышел в финал. В финальном матче, прошедшем в напряженной борьбе, наша команда обыграла «Azersun» со счетом 4:3 и завоевала чемпионский кубок.



Наряду с командным успехом, одна из индивидуальных наград турнира также была вручена сотруднику Yelo Bank. Футболист команды Шовган Джафарли был признан «Лучшим игроком» лиги.



Благодарим все соперничающие команды, участвовавшие в турнире, за интересную борьбу! Чтобы занять свое место в нашей команде, которая всегда стремится к вершине как на зеленом поле, так и в профессиональной карьере, ознакомьтесь с нашими активными вакансиями: https://ylb.az/yelovacancy.



Хотите узнать больше про банковские услуги? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!