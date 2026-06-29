От классики к современности – летний вечер в Баку, наполненный мировыми шедеврами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Музыка в музее" состоялся концерт "От классики к современности", организованный совместно с Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли. Вечер стал музыкальным путешествием сквозь эпохи, объединив шедевры мировой классики и произведения XX века, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Художественный руководитель и ведущая концерта, доктор философии по искусствоведению, доцент БМА Алена Инякина познакомила публику с историей создания произведений, рассказала о судьбах их авторов и особенностях музыкальных эпох, в которых они были написаны. Благодаря увлекательным рассказам ведущей концерт превратился не только в яркое музыкальное событие, но и в познавательное путешествие по истории мирового наследия.

Перед слушателями прозвучали камерно-вокальные и камерно-инструментальные произведения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Цезаря Кюи, Николая Римского-Корсакова, Жюля Массне, Франсиса Пуленка, Сергея Прокофьева, Кара Караева, Жозефа Муке, Франческо Паоло Тости, Винченцо ди Кьяры и Владимира Вавилова.

На сцену вышли как признанные исполнители, так и молодые музыканты, делающие первые уверенные шаги в профессии. В концерте приняли участие солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, артист Азербайджанской государственной хоровой капеллы Эльяр Алиев, старший преподаватель БМА Нармина Гаджизаде, Наргиз Мамедова, а также студенты академии - Али Велиев (класс доцента Гюльнары Мирзоевой), Назрин Мамедли, Зейнабханым Гусейнзаде, Махмуд Раштиев, Фатима Мамедова (класс старшего преподавателя Севды Ёлчуевой), Фатима Ахундова, Шамистан Алиев и Амин Гейдаров (класс старшего преподавателя Нармины Гаджизаде).

Каждое выступление встречалось теплыми аплодисментами, а финальные овации стали лучшим подтверждением того, что язык музыки по-прежнему объединяет поколения, эпохи и сердца слушателей.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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