Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26–29 июня в китайском городе Нанкин прошел Кубок мира по спортивной аэробике.

Об этом распространила информацию пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.

Отмечается, что на соревнованиях Азербайджан представляли Сара Алиханлы в индивидуальной программе, а также Медина Мустафаева и Владимир Долматов в программе смешанных пар.

По итогам квалификационного этапа Сара Алиханлы набрала 17.900 балла, а Медина Мустафаева и Владимир Долматов — 18.600 балла, завоевав путевку в финальный этап.

В финале наша смешанная пара набрала 19.100 балла, опередив соперников и став обладателями золотой медали. Сара Алиханлы, в свою очередь, с результатом 18.050 балла расположилась на 6-м месте.