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Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)

Общество Новость 29 июня 2026 16:37 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - 26–29 июня в китайском городе Нанкин прошел Кубок мира по спортивной аэробике.

Об этом распространила информацию пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.

Отмечается, что на соревнованиях Азербайджан представляли Сара Алиханлы в индивидуальной программе, а также Медина Мустафаева и Владимир Долматов в программе смешанных пар.

По итогам квалификационного этапа Сара Алиханлы набрала 17.900 балла, а Медина Мустафаева и Владимир Долматов — 18.600 балла, завоевав путевку в финальный этап.

В финале наша смешанная пара набрала 19.100 балла, опередив соперников и став обладателями золотой медали. Сара Алиханлы, в свою очередь, с результатом 18.050 балла расположилась на 6-м месте.

Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль на Кубке мира (ФОТО)

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