«День открытых дверей» в UNEC для иностранцев, проживающих в Азербайджане

Для иностранных граждан, проживающих в Азербайджане и желающих обучаться в UNEC (абитуриентов и родителей) 10 июля состоится «День открытых дверей».

В ходе встречи участникам будет предоставлена подробная информация об образовательных возможностях в UNEC программы бакалавриата, магистратуры (MS и MBA) и докторантуры, правилах приема для иностранных граждан, необходимых документах, стоимости обучения, стипендиальных возможностях и других вопросах.

Также будут даны ответы на вопросы, интересующие абитуриентов и родителей.

Для подробной информации: 055 571 41 77; (012) 492 59 03 (внутренний: 1062).