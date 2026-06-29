Между Азербайджаном и Эквадором отменено визовое требование для владельцев дипломатических паспортов

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Эквадором отменено визовое требование для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.

Это нашло отражение в законе, утвержденном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Текст закона опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно документу, утверждено «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Эквадор об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от визовых требований», подписанное 4 мая 2026 года в городе Кито.