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Первый тюркологический съезд - это ценнейшее наследие нашей общей истории – Кубанычбек Омуралиев

Политика Новость 29 июня 2026 13:01 (UTC +04:00)
Первый тюркологический съезд - это ценнейшее наследие нашей общей истории – Кубанычбек Омуралиев
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня, отмечая 100-летний юбилей Первого тюркологического съезда, мы с большим почтением вспоминаем тот исторический съезд, который сто лет назад наши предки провели в Баку.

Об этом сказал журналистам Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в рамках «Недели тюркского мира», посвященной 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Мы еще раз подчеркиваем его значимость и вместе отмечаем этот знаменательный юбилей. Основа данной инициативы была заложена в прошлом году на Габалинском саммите по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Впоследствии эта идея была поддержана и на саммите в Туркестане, и в итоге было принято решение о проведении юбилейных мероприятий в конце этого месяца. Этот юбилей имеет особое историческое и духовное значение для тюркских народов. Потому что речь идет не только о нашем языке и алфавите. Это одновременно и ценнейшее наследие нашей общей истории, культуры и национальной идентичности, которое будет передано будущим поколениям. Сохранение и развитие этого наследия вносит важный вклад и в укрепление единства тюркского мира», - сказал он.

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