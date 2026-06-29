Баку вновь стал центром призыва к единству тюркского мира

БАКУ /Trend/ - На мероприятии, проведенном в Баку в рамках «Недели тюркского мира», посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, в обращениях лидеров тюркских государств была особо отмечена историческая и современная роль Азербайджана в научной, культурной и политической интеграции тюркского мира.

В обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия было отмечено, что реализация инициативы, с которой он выступил в октябре прошлого года на 12-м Саммите глав государств Организации тюркских государств в Габале относительно проведения 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда, вызывает удовлетворение, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Глава государства подчеркнул, что совпадение "Недели тюркского мира", посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств имеет особое символическое значение

«Первый тюркологический съезд, состоявшийся сто лет назад в одном из архитектурных шедевров нашей столицы – великолепном дворце Исмаилия – собрал видных представителей мировой тюркологии и известных ученых-исследователей. Это историческое событие имело исключительное значение с точки зрения формирования в тех условиях идеологии культурной интеграции тюркских народов, обладающих богатым прошлым и древним наследием», — говорится в обращении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении отметил, что проведение юбилея Съезда именно в Баку носит символическое значение. Он подчеркнул, что Азербайджан и сегодня вносит важный вклад в развитие тюркского мира и расширение сотрудничества. По словам Эрдогана, идеи, высказанные сто лет назад касательно общего языка, истории и культуры, и сегодня служат укреплению сознания общей идентичности в тюркском мире.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, в свою очередь, подчеркнул, что именно в Баку на основе идеи единства в языке, мысли и деле был заложен фундамент интеллектуального возрождения тюркского мира. По его словам, решения, принятые на Съезде, внесли важный вклад в научное развитие тюркских народов и их интеграцию в мир.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении отметил, что Азербайджан занимает особое место в тюркском мире, и заявил, что Первый тюркологический съезд стал символом нерушимого единства братских народов. Он подчеркнул, что идеи, выдвинутые в тот период, сохраняют свою актуальность и сегодня.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил Первый тюркологический съезд как поворотный пункт в истории науки и культуры тюркских народов. Он отметил, что идеи и инициативы, прозвучавшие в Баку сто лет назад, и сегодня задают важное направление для общего развития и сотрудничества тюркского мира.

Таким образом, в обращениях лидеров тюркских государств в качестве ключевого момента было подчеркнуто, что Первый тюркологический съезд является не только историческим событием, но и составляет идеологическую основу единства, гуманитарного сотрудничества и общего будущего современного тюркского мира. В этом контексте Баку, как и сто лет назад, выступает сегодня как центр общественной мысли и солидарности тюркского мира.