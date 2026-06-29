Совершенствуется деятельность Полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Совершенствуется деятельность Полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.
Это нашло отражение в распоряжении, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым. Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.
Так, утверждена «Структура Полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике».
Согласно документу, предельная штатная численность сотрудников Полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике установлена в количестве 55 штатных единиц.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено:
- в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением;
- решить другие вытекающие из настоящего распоряжения вопросы.
Внесены изменения в «Положение о Полномочном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике». Полномочное представительство имеет самостоятельный баланс, находящееся в его пользовании государственное имущество, казначейские и банковские счета, печать с изображением Государственного герба Азербайджанской Республики и со своим наименованием, печать без герба для службы делопроизводства, соответствующие штампы и бланки.
Расходы на содержание и деятельность Полномочного представительства, а также его материально-техническое обеспечение будут финансироваться за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики и других источников, предусмотренных законом.
Полномочный представитель будет представлять Президенту Азербайджанской Республики предложения по следующим вопросам:
- роспуск Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики
(далее – Верховный Меджлис) Президентом Азербайджанской Республики
в случаях, предусмотренных Конституцией Нахчыванской Автономной
Республики;
- созыв внеочередной сессии Верховного Меджлиса, а также проведение закрытого заседания сессии Верховного Меджлиса;
- установление актами Президента Азербайджанской Республики дополнительных полномочий для Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики;
- совершенствование деятельности государственных органов (учреждений), предусмотренных в подпунктах 3.1.1-3 и 3.1.1-4 настоящего Положения;
- принятие мер по представлению Президенту Азербайджанской Республики предложений председателя Верховного Меджлиса по следующим вопросам:
- назначение выборов в Верховный Меджлис;
- присвоение квалификационных классов и высших специальных званий лицам, проходящим службу (службу) в государственных органах Нахчыванской Автономной Республики;
- награждение государственными наградами Азербайджанской Республики.
Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2026 года.