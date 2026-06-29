  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Реализация выдвинутой мною инициативы о проведении 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда вызывает удовлетворение

Политика Новость 29 июня 2026 13:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Реализация выдвинутой мною инициативы о проведении 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда вызывает удовлетворение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Радует, что выдвинутая мною на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале в октябре прошлого года инициатива по проведению 100-летия Первого тюркологического съезда сегодня воплощается в жизнь.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

«Совпадение Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств имеет особое символическое значение.

Первый тюркологический съезд, состоявшийся сто лет назад в одном из архитектурных шедевров нашей столицы – великолепном дворце Исмаилия – собрал видных представителей мировой тюркологии и известных ученых-исследователей. Это историческое событие имело исключительное значение с точки зрения формирования в тех условиях идеологии культурной интеграции тюркских народов, обладающих богатым прошлым и древним наследием», - отмечается в обращении.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости