  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: В основе проектов, реализуемых ОТГ на современном этапе, лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом

Политика Новость 29 июня 2026 13:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В основе проектов, реализуемых ОТГ на современном этапе, лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В основе успешно реализуемых Организацией тюркских государств на современном этапе проектов по формированию общего гуманитарного пространства лежат прогрессивные идеи, выдвинутые в свое время Первым тюркологическим съездом.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

«Семья тюркского мира находится на пути к тому, чтобы стать одним из влиятельных центров силы столетия, достойным наших предков, создавших великую цивилизацию. Мы и впредь будем прилагать все усилия во имя укрепления и нерушимости этой семьи», - отмечается в обращении.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости