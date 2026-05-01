Саудовская Аравия требует распространить в ООН документы об атаках Ирана

БАКУ/Trend/ - Королевство Саудовская Аравия требует распространения двух писем, содержащих отчет об атаках Ирана против Королевства, в качестве официального документа среди документов ООН и Совета Безопасности ООН.

Об этом Trend сообщили в посольстве Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане.

Отмечается, что в письмах, адресованных Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности, подчеркивается важность отслеживания и документирования атак Ирана против Королевства Саудовская Аравия.

В информации говорится, что в письмах осуждаются атаки Ирана против Королевства Саудовская Аравия, Кувейта, Катара, Султаната Оман, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. В то же время прилагается копия резолюции №2817 от 2022 года, получившей поддержку 136 государств в Совете Безопасности.

В указанных письмах отмечается, что в период с 28 февраля по 7 апреля 2026 года Иран совершил атаки на Королевство Саудовская Аравия, нанося удары с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и дронов. В ходе атак был использован 1131 дрон, а также 140 баллистических и крылатых ракет. Все атаки были направлены на энергетическую инфраструктуру, нефтяные и военные объекты, а также гражданские объекты, включая места расположения иностранных посольств. Это противоречит международным нормам и законам, установленным Уставом Организации Объединенных Наций.

В письмах отражены сведения и фотографии, касающиеся повреждений, нанесенных различным объектам Королевства Саудовская Аравия со стороны Ирана.