В Ватикане презентовали совместные проекты с Фондом Гейдара Алиева (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля в Ватикане, во Дворце Канчеллерия, состоялась церемония презентации проектов, реализуемых совместно с Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, на мероприятии, в котором приняли участие официальные представители Святого Престола и Италии, ученые, политические и общественные деятели, представители дипломатического корпуса Ватикана и Италии, была предоставлена информация об истории сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, и проектах, реализуемых с 2012 года. Кроме того, была презентована книга «Мосты культуры» (Pontes Culturae), охватывающая эти проекты, а также продемонстрирован документальный фильм, отражающий сформировавшиеся за прошедшие годы дружеские и партнерские отношения между Святым Престолом и Азербайджаном, культурно-гуманитарные инициативы Фонда Гейдара Алиева в Ватикане, а также работы по восстановлению исторических и религиозных объектов наследия.

Издание «Мосты культуры» подготовлено Фондом Гейдара Алиева, Папской комиссией по священной археологии и посольством Азербайджана при Святом Престоле. Первый экземпляр книги был представлен в октябре 2025 года во время встречи президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV в рамках ее визита в Ватикан.

В представленных издании и документальном фильме приводится информация об истории отношений между Азербайджаном и Ватиканом, роли первого официального визита общенационального лидера Гейдара Алиева в Ватикан в 1997 году в развитии связей между двумя государствами, сотрудничестве Азербайджана и Святого Престола, взаимных официальных визитах, направленных на расширение межкультурного и межрелигиозного диалога. Кроме того, отмечается значение проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Ватикане с 2012 года. В издании и документальном фильме отражены работы Фонда по реставрации катакомб совместно с Папской комиссией по священной археологии, оцифровке рукописей совместно с Ватиканской апостольской библиотекой, реставрационные работы в ватиканских музеях, а также в Соборе Святого Петра и Базилике Святого Павла, проекты сотрудничества с педиатрической больницей Святого Престола Bambino Gesu.

Во время мероприятия была выражена благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проводимую политику и проделанную работу по углублению сотрудничества между двумя странами.

Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров сказал, что по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фондом было реализовано множество проектов по сохранению культурного и религиозного наследия в различных регионах мира, в том числе в Ватикане. Подчеркнуто, что эти проекты направлены не только на реставрацию архитектурных памятников, но и являются проявлением уважения к общечеловеческой духовности, имеют важное значение для установления мостов между прошлым и будущим и передачи ценностей мирового масштаба будущим поколениям.

Президент Папской комиссии по священной археологии Паскуале Якобоне высоко оценил сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом. Было отмечено, что сотрудничество с Ватиканом было заложено с подписанием в 2012 году соглашения, и в последующие годы поэтапно расширялось и продолжилось реставрацией и открытием для общественности катакомб Святых Марцеллина и Петра, а также катакомб Святого Себастьяна. Подписанные в 2016, 2018 и 2021 годах соглашения внесли вклад в дальнейшее укрепление этого сотрудничества и придание ему устойчивого характера.

Отмечено, что памятники, реставрируемые в ходе проекты, рассматриваются как общее достояние не только Римской или Католической церкви, но и всего человечества, и в этой связи их защита и передача будущим поколениям имеют большое значение. Доведено до внимания, что восстановительные и реставрационные работы, проводимые при поддержке Фонда Гейдара Алиева, привели не только к сохранению памятников, но и к прогрессу в научно-исследовательской и технологической сферах. Применение новых методов в процессе реставрации и полученные результаты также способствовали развитию академических исследований.

Руководитель Апостольской библиотеки и Апостольского архива Джованни Чезаре Пагацци в выступлении подчеркнул, что библиотеки и архивы являются не только центрами научных исследований, но и важными платформами для налаживания диалога между различными культурами и народами. Было отмечено, что документы и рукописи, хранящиеся в этих институтах, отражают общую память человечества и объединяют ученых вокруг единых ценностей.

Было отмечено, что эти учреждения, помимо того, что находятся под непосредственным покровительством Святого Престола, также играют роль «пространства мира». Подчеркнуто, что поддержка таких культурных центров на самом деле означает вклад в дело мира и взаимопонимания.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров в своем выступлении отметил деятельность Фонда в сфере реставрации исторических памятников и ведущую роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в реализации этих проектов. Он подчеркнул, что в продолжение сотрудничества с Ватиканом были подписаны новые контракты о реставрации четырех памятников, расположенных в Базилике Святого Павла в Ватикане, и в ближайшее время планируется их презентация при участии местных структур. Анар Алакбаров также сказал, что Фонд Гейдара Алиева реализует проекты по сохранению культурного наследия не только в Азербайджане, но и в различных странах мира, и предусматривается расширение деятельности в этой сфере.

Затем был представлен триптих-ковер, созданный в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева «Небесные религии», посвященного иудаизму, христианству и исламу. Каждый из трех ковров символизирует отдельную религию и культуру, однако вместе они выражают общечеловеческие ценности – мир, сострадание и справедливость. Проект является воплощением универсальных ценностей, исходящих из глубин азербайджанской культуры, и стратегии культурной дипломатии.