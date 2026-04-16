В Азербайджане изменился порядок налогообложения доходов некоторых лиц

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане изменен порядок налогообложения доходов, полученных лицами с инвалидностью от продажи изделий ручной работы.

Как сообщает Trend, изменения касаются в основном камеральных и выездных налоговых проверок.

Согласно действующему законодательству, с доходов лиц с инвалидностью, полученных от продажи изделий ручной работы в порядке электронной торговли через официальный интернет-сайт органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти, налог удерживается по ставке 2% без вычета расходов.

Согласно новому решению, Министерство труда и социальной защиты населения в лице Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения будет обязано удерживать налог у источника выплаты по доходам от вышеуказанных продаж, а также предоставлять декларацию в налоговый орган о удержанных налогах не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Для проверки случаев удержания налога у источника выплаты по доходам от вышеуказанных продаж по ставке 2% без вычета расходов будут проводиться камеральные налоговые проверки вне порядка, установленного Автоматизированной налоговой информационной системой.

При проверке налога, удержанного у источника выплаты, должно быть исследовано правильное определение объекта налогообложения в отношении доходов от вышеуказанных продаж.