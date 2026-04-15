Глубина азербайджанской музыки не до конца изучена - Говхар Гасанзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На аналитической платформе Baku Network вышел очередной выпуск видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостем которого стала заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Говхар Гасанзаде.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе беседы были затронуты вопросы национальной музыкальной школы, защиты авторских прав, роли молодежи в современном искусстве и деятельности Союза композиторов Азербайджана.

Гасанзаде отметила, что принадлежность к азербайджанской музыкальной культуре для нее является большим творческим счастьем.

"Я очень счастлива, что я азербайджанский композитор. Быть частью азербайджанской музыки и культуры - это великое счастье и удача", - сказала она. По ее словам, азербайджанская музыкальная культура, основанная на многовековых традициях, сочетает богатый фольклор, мугам и профессиональное композиторское творчество, а сама азербайджанская музыка давно перешагнула национальные границы.

Композитор подчеркнула, что азербайджанская музыка отличается глубиной, древностью и ярко выраженной самобытностью.

"Азербайджанская музыка очень глубокая, древняя", - сказала Гасанзаде. По ее словам, именно эта мощная культурная база формирует широкие возможности для творчества и позволяет азербайджанским композиторам свободно работать в самых разных жанрах.

Отдельно в беседе была затронута тема защиты авторских прав. Как отметила Гасанзаде, за последние годы в этой сфере в Азербайджане была проведена большая работа.

"За 4 года достигнуты значительные успехи. Азербайджанские произведения нередко использовались за рубежом без указания авторства. Каждая песня должна быть зарегистрирована и иметь свой "паспорт" - сертификат", - подчеркнула она.

Гасанзаде также обратила внимание на новый этап культурного развития страны в поствоенный период. По ее словам, в Азербайджане сегодня наблюдается заметный подъем в музыкальной сфере, а творческая молодежь демонстрирует высокий уровень подготовки и современное мышление.

"Мне приходится тратить больше времени на работу с ними. Они настолько разные. Ты слышишь азербайджанский лад, а форма вдруг становится современной", - сказала она, говоря о молодых авторах и исполнителях.

Особое внимание композитор уделила деятельности Союза композиторов Азербайджана и его председателя Фирангиз Ализаде.

"Хочу отметить особое внимание, которое уделяет Союз композиторов Азербайджана во главе с нашей прекрасной Фирангиз Ализаде", - подчеркнула Гасанзаде. По ее словам, Союз ведет масштабную работу и стал важным центром музыкальной жизни страны.

Она также обратила внимание на международное признание творчества Ф.Ализаде.

"Ее произведение было номинировано на "Грэмми", - напомнила она, назвав это важным достижением для всей азербайджанской композиторской школы.

Кроме того, композитор отметила активную роль Фирангиз Ализаде в музыкальной жизни страны и ее постоянную поддержку авторов.

Говоря о крупных культурных инициативах, она выделила Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", который, по ее словам, также связан с именем Ф.Ализаде.

"Еще хочу отметить огромную роль масштабных музыкальных форумов в стране. Одна из таких площадок - Международный фестиваль "Шелковый путь", возглавляемый Фирангиз Ализаде с 2010 года", - подчеркнула Гасанзаде.

По ее словам, интерес к азербайджанской музыке за рубежом продолжает расти, а произведения отечественных композиторов все чаще включаются в международные концертные программы.

"Я очень рада, что за рубежом часто просят ноты и включают в свои программы произведения азербайджанских композиторов. На азербайджанскую песенную культуру есть большая потребность", - сказала Гасанзаде.

