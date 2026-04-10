Азербайджанская делегация принимает участие во II Африканском форуме по градостроительству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальным координатором 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) Анаром Гулиевым принимает участие во Втором Африканском форуме по градостроительству (AUF2), проходящем в столице Кении — Найроби.

Как сообщает Trend, в рамках форума азербайджанская делегация принимает участие в сессиях высокого уровня и встречах.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, А. Гулиев отметил, что Азербайджан рассматривает доступное жильё и устойчивое развитие городов в качестве ключевых приоритетов глобальной повестки и последовательно продолжает деятельность в этих направлениях как на основе международного сотрудничества, так и национального опыта. В этом контексте до международной аудитории вновь было доведено, что WUF13, который пройдёт в Баку 17–22 мая текущего года, станет важной платформой для продолжения глобального диалога.

В рамках форума А. Гулиев также принял участие в министерской сессии на тему «Инновационное финансирование для жилищного и городского развития: государственно-частное партнёрство» и в качестве сопредседателя Межправительственной рабочей группы по резолюции «Доступное жильё для всех» выступил с совместным заявлением от имени Азербайджана и Сомали. В ходе выступления была подчеркнута важность укрепления государственно-частного партнёрства, развития климатических и смешанных механизмов финансирования, а также внедрения устойчивых моделей, обеспечивающих доступность жилья.

Выступая на параллельном мероприятии «Рабочей группы открытого состава по достойному жилью», посол Азербайджана в Кении, постоянный представитель при отделении ООН в Найроби Султан Гаджиев рассказал о подходах Азербайджана в сфере городской повестки и климатической политики. Он отметил, что Азербайджан, принимавший COP29, наряду с использованием существующих партнёрств, расширяет новые возможности сотрудничества в борьбе с изменением климата, и данное направление станет одним из основных приоритетов в рамках WUF13.

Развитие двустороннего сотрудничества также находится в центре внимания мероприятия. В этом контексте председатель комитета провёл ряд продуктивных встреч с руководителями африканских стран и региональных организаций. В ходе встреч с комиссаром Африканского союза Мозесом Вилакати, министром земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и градостроительства Кении Элис Вахоме, министром местного управления и общественных работ Зимбабве Даниэлем Гарве, министром земельных ресурсов, жилищного строительства и развития населённых пунктов Танзании Леонардом Дугласом Аквилапо, министром общественных работ, реконструкции и жилищного обеспечения Сомали Саидом Мохамедом М. Хаидом, министром инфраструктуры Руанды Жаном де Дьё Увиханганье, министром жилищного строительства и градостроительства Камеруна Селестиной Кетча Куртес, министром городского и инфраструктурного развития Эфиопии Чалту Сани, мэром городского совета Дар-эс-Салама (Танзания) Нурдином Билалом Джумой, губернатором округа Найроби Джонсоном Сакаджей, заместителем председателя Комитета по жилищному строительству, городскому планированию и общественным работам Кении Риндикири Мугамби Мурвитанией, исполнительным директором международной финансовой организации «Shelter Afrique» Тьерно-Хабибом Ханном, исполнительным директором «Equity Bank» (Кения) Мозесом Ньябандой и другими представителями была отмечена положительная динамика развития сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки, а также проведён обмен мнениями по расширению взаимодействия в области устойчивого городского развития, жилищной политики и сотрудничества между профильными институтами.

В рамках визита также состоялась очередная рабочая встреча А. Гулиева с исполнительным директором Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Аной Клаудией Россбах, в ходе которой стороны обсудили вопросы подготовки к WUF13, который пройдёт в Баку. Было отмечено, что регистрация более чем 16 тысяч участников уже является наглядным показателем высокого международного интереса к мероприятию.

Таким образом, участие азербайджанской делегации во Втором Африканском форуме по градостроительству создаёт прочную основу для привлечения международных партнёров к WUF13, который состоится в следующем месяце в столице нашей страны.

Отметим, что Африканский форум по градостроительству является одной из ключевых континентальных платформ в области городского развития и урбанизации, объединяющей лидеров и экспертов, формирующих будущее устойчивых городов. Форум был создан по инициативе Африканского союза (African Union) и Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) с целью более планового, инклюзивного и устойчивого управления быстрыми процессами урбанизации в странах Африки и формирования единой городской повестки для континента. Его основные задачи — развитие политики устойчивого градостроительства в Африке, расширение возможностей доступного и адекватного жилья, стимулирование экономического развития и занятости в городах, создание городских моделей, адаптированных к изменению климата и экологическим проблемам, а также повышение инклюзивности и равенства в городском управлении. Общая цель AUF — превращение городов Африки в более устойчивые и экономически сильные центры. AUF задуман как региональный эквивалент Всемирного форума по градостроительству (WUF), проводимого на глобальном уровне. Отметим, что Первый Африканский форум по градостроительству в 2024 году принимала столица Эфиопии Аддис-Абеба.

Также участие Президента Кении Уильяма Самоэи Руто и руководителей многих правительств и международных организаций в открытии нынешнего форума, в котором принимают участие более 10 тысяч человек, является важным показателем актуальности обсуждаемых на мероприятии вопросов и их нахождения в центре внимания.