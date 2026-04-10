Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанская делегация принимает участие во II Африканском форуме по градостроительству (ФОТО)

Общество Материалы 10 апреля 2026 14:37 (UTC +04:00)
Фото: Государственный комитет по городскому планированию и архитектуре

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальным координатором 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) Анаром Гулиевым принимает участие во Втором Африканском форуме по градостроительству (AUF2), проходящем в столице Кении — Найроби.

Как сообщает Trend, в рамках форума азербайджанская делегация принимает участие в сессиях высокого уровня и встречах.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, А. Гулиев отметил, что Азербайджан рассматривает доступное жильё и устойчивое развитие городов в качестве ключевых приоритетов глобальной повестки и последовательно продолжает деятельность в этих направлениях как на основе международного сотрудничества, так и национального опыта. В этом контексте до международной аудитории вновь было доведено, что WUF13, который пройдёт в Баку 17–22 мая текущего года, станет важной платформой для продолжения глобального диалога.

В рамках форума А. Гулиев также принял участие в министерской сессии на тему «Инновационное финансирование для жилищного и городского развития: государственно-частное партнёрство» и в качестве сопредседателя Межправительственной рабочей группы по резолюции «Доступное жильё для всех» выступил с совместным заявлением от имени Азербайджана и Сомали. В ходе выступления была подчеркнута важность укрепления государственно-частного партнёрства, развития климатических и смешанных механизмов финансирования, а также внедрения устойчивых моделей, обеспечивающих доступность жилья.

Выступая на параллельном мероприятии «Рабочей группы открытого состава по достойному жилью», посол Азербайджана в Кении, постоянный представитель при отделении ООН в Найроби Султан Гаджиев рассказал о подходах Азербайджана в сфере городской повестки и климатической политики. Он отметил, что Азербайджан, принимавший COP29, наряду с использованием существующих партнёрств, расширяет новые возможности сотрудничества в борьбе с изменением климата, и данное направление станет одним из основных приоритетов в рамках WUF13.

Развитие двустороннего сотрудничества также находится в центре внимания мероприятия. В этом контексте председатель комитета провёл ряд продуктивных встреч с руководителями африканских стран и региональных организаций. В ходе встреч с комиссаром Африканского союза Мозесом Вилакати, министром земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и градостроительства Кении Элис Вахоме, министром местного управления и общественных работ Зимбабве Даниэлем Гарве, министром земельных ресурсов, жилищного строительства и развития населённых пунктов Танзании Леонардом Дугласом Аквилапо, министром общественных работ, реконструкции и жилищного обеспечения Сомали Саидом Мохамедом М. Хаидом, министром инфраструктуры Руанды Жаном де Дьё Увиханганье, министром жилищного строительства и градостроительства Камеруна Селестиной Кетча Куртес, министром городского и инфраструктурного развития Эфиопии Чалту Сани, мэром городского совета Дар-эс-Салама (Танзания) Нурдином Билалом Джумой, губернатором округа Найроби Джонсоном Сакаджей, заместителем председателя Комитета по жилищному строительству, городскому планированию и общественным работам Кении Риндикири Мугамби Мурвитанией, исполнительным директором международной финансовой организации «Shelter Afrique» Тьерно-Хабибом Ханном, исполнительным директором «Equity Bank» (Кения) Мозесом Ньябандой и другими представителями была отмечена положительная динамика развития сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки, а также проведён обмен мнениями по расширению взаимодействия в области устойчивого городского развития, жилищной политики и сотрудничества между профильными институтами.

В рамках визита также состоялась очередная рабочая встреча А. Гулиева с исполнительным директором Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Аной Клаудией Россбах, в ходе которой стороны обсудили вопросы подготовки к WUF13, который пройдёт в Баку. Было отмечено, что регистрация более чем 16 тысяч участников уже является наглядным показателем высокого международного интереса к мероприятию.

Таким образом, участие азербайджанской делегации во Втором Африканском форуме по градостроительству создаёт прочную основу для привлечения международных партнёров к WUF13, который состоится в следующем месяце в столице нашей страны.

Отметим, что Африканский форум по градостроительству является одной из ключевых континентальных платформ в области городского развития и урбанизации, объединяющей лидеров и экспертов, формирующих будущее устойчивых городов. Форум был создан по инициативе Африканского союза (African Union) и Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) с целью более планового, инклюзивного и устойчивого управления быстрыми процессами урбанизации в странах Африки и формирования единой городской повестки для континента. Его основные задачи — развитие политики устойчивого градостроительства в Африке, расширение возможностей доступного и адекватного жилья, стимулирование экономического развития и занятости в городах, создание городских моделей, адаптированных к изменению климата и экологическим проблемам, а также повышение инклюзивности и равенства в городском управлении. Общая цель AUF — превращение городов Африки в более устойчивые и экономически сильные центры. AUF задуман как региональный эквивалент Всемирного форума по градостроительству (WUF), проводимого на глобальном уровне. Отметим, что Первый Африканский форум по градостроительству в 2024 году принимала столица Эфиопии Аддис-Абеба.

Также участие Президента Кении Уильяма Самоэи Руто и руководителей многих правительств и международных организаций в открытии нынешнего форума, в котором принимают участие более 10 тысяч человек, является важным показателем актуальности обсуждаемых на мероприятии вопросов и их нахождения в центре внимания.

Азербайджанская делегация принимает участие во II Африканском форуме по градостроительству (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости