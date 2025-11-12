В Кыргызстане разрабатывается Программа поддержки и развития МСП до 2030 г.

БАКУ/Trend/ - Министерство экономики и торговли Кыргызстана разрабатывает Программу поддержки и развития малые и средние предприятия (МСП) до 2030 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил ведущий специалист Отдела развития предпринимательства Департамента политики деловой среды Министерства экономики и торговли Кыргызской Республики Аким Насиров в ходе презентации отчета АБР "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025) в Баку.

"Сегодня, в условиях растущей глобальной неопределенности и стремительно меняющихся вызовов, МСП, являющиеся опорой экономик, сталкиваются с новыми трудностями, требующими совместных и скоординированных действий.

В Кыргызстане на долю МСП приходится более 80 процентов занятости и свыше 40 процентов ВВП страны", - сказал он.

По его словам, их стабильность и рост имеют ключевое значение для инклюзивного и устойчивого экономического развития.