Birbank дарит 100 бонусов каждому сотому клиенту, оформившему онлайн-кредит

С наличным онлайн-кредитом от Birbank ваши цели и мечты становятся ещё ближе. Если вы тоже планируете взять кредит, спешим сообщить, что Birbank запускает новую акцию! Теперь каждый сотый клиент, оформивший наличный кредит, получает 100 бонусов в подарок.

Акция под названием «100 бонусов каждому сотому клиенту!» продлится до 30 декабря 2025 года. В её рамках каждый сотый клиент, оформивший онлайн-кредит на сайте kapitalbank.az, birbank.az, а также в мобильных приложениях Birbank и m10, по ставке от 10,9%, получит 100 бонусов в подарок.

Начисление бонусов победителям акции будет осуществлено в течение 5 рабочих дней со дня оформления кредита.

Подробнее: https://b-b.az/kpye

