ЦБА и НБ Казахстана обсудили вопросы повышения прозрачности финансовой отчетности

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Казахстана обсудили процессы внедрения новых стандартов финансовой отчетности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Обсуждения состоялись во время встречи в ЦБА с делегацией Национального банка Казахстана.

Основное внимание на интерактивных встречах было уделено обмену современным опытом в финансовом секторе и, в частности, центральных (национальных) банков, включая регуляторные нововведения.

На встречах обсуждались возможности и развитие современных автоматизированных банковских информационных систем для консолидированной финансовой отчетности, признание и оценка финансовых инструментов, других активов и обязательств в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, а также процессы внедрения новых стандартов финансовой отчетности.

Стороны также обменялись мнениями по важным темам повышения прозрачности финансовой отчетности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

