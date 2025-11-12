Азербайджан пригласил Бразилию к участию в WUF13 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Анар Гулиев встретился с министром городов Бразилии Жадером Филью в рамках конференции COP30, проходящей в Белене.

Как передает Trend, об этом говорится в официальном аккаунте форума в X.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в области устойчивой городской трансформации и климатически устойчивого городского планирования.

А. Гулиев поздравил бразильскую сторону с успешной организацией COP30 и пригласил принять участие в конференции WUF13, которая состоится в Баку в 2026 году.

