Значительная часть бюджета Азербайджана на 2026 г. будет направлена на социально ориентированные расходы - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Похвально, что значительная часть расходов государственного бюджета Азербайджана на 2026 год - 41% - будет направлена на социально ориентированные цели, включая рост доходов и расходов Государственного фонда социальной защиты, а также расширение активных мер занятости, реализуемых в рамках Фонда страхования от безработицы.

Об этом заявил сегодня представитель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Солтан Мамедов во время обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на совместном заседании нескольких комитетов парламента, сообщает Trend.

По словам депутата, увеличение финансирования здравоохранения как в государственном, так и в сводном бюджете на 2026 год является наглядным примером успешной реализации обязательного медицинского страхования в стране. Также положительным моментом является то, что удельный вес расходов на здравоохранение в структуре расходов государственного бюджета достигает 4,9%, и здесь наблюдается рост на 1%.

"Учитывая, что значительная часть расходов Государственного фонда обязательного медицинского страхования в сводном бюджете на 2026 год будет покрыта за счёт неиспользованных доходов текущего года, важно понимать, как будет обеспечиваться преемственность этой политики в будущем в контексте реальных доходов фонда.

Мы всегда выступали за реализацию специальных государственных программ в рамках Фонда обязательного медицинского страхования, и сегодня это становится реальностью. Хотелось бы узнать, какие показатели учитывались при принятии решения о финансировании ещё 8 программ из фонда, помимо тех 6 программ, которые пока финансируются в рамках госпрограммы? Потому что мы каждый год отмечаем, что контроль за реализацией этих проектов очень важен", - сказал депутат.

Депутат добавил, что эти программы охватывают особо уязвимые группы и людей, нуждающихся в полной медицинской помощи.

"В то же время хотелось бы, чтобы определенные меры были расширены и в отношении развития первичной медико-санитарной помощи. Сегодня нас радует увеличение бюджета, выделяемого на программу иммунопрофилактики. Это также можно рассматривать как большой успех в первичной медико-санитарной помощи.

В целом, в сфере здравоохранения очень важно в будущем финансировать эти государственные программы за счет страхового бюджета и проводить их мониторинг", - заключил он.

