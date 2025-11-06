Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Планируется разработка нового электронного словаря азербайджанского языка - Алимамед Нуриев

Общество Материалы 6 ноября 2025 11:44 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Планируется разработка нового электронного словаря азербайджанского языка.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил руководитель исследовательского фонда «Конституция» Алимамед Нуриев на публичном обсуждении на тему «Возвращение в Западный Азербайджан» в Баку.

Он отметил, что необходимо дальнейшее расширение связей между государственными органами, НПО, академическими кругами и обществом. Инициативы, связанные с развитием родного языка, должны выдвигаться молодым поколением. На технологической базе электронного словаря азербайджанского языка может быть разработан новый проект:

"Можно создать систему-путеводитель по защите языковых норм в социальных сетях. Необходимо проводить дебатные клубы и различные конкурсы, а также реализовывать региональные и международные инициативы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости