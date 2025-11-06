Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)

Общество Материалы 6 ноября 2025 11:14 (UTC +04:00)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

ХАНКЕНДИ/Trend/ - 6 ноября в городе Ханкенди состоялся военный парад, посвященный пятой годовщине Дня Победы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов.

Было отмечено, что парад, организованный на центральной улице Ханкенди в сопровождении военных оркестров, создал праздничную атмосферу.

Особый дух параду придала патриотическая музыка в исполнении военного оркестра Вооруженных сил Азербайджана.

На мероприятии развевались трехцветные флаги, скандировались лозунги «Карабах – это Азербайджан!». Парад, посвященный Дню Победы, еще раз продемонстрировал единство азербайджанского народа, мощь нашей армии и величие исторической победы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
В Ханкенди состоялся военный парад, посвященный Дню Победы (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости