Азербайджано–китайское экономическое партнерство: от стратегического выбора к всестороннему сотрудничеству

БАКУ/Trend/ – В период, когда глобальная экономика фрагментируется, цепочки поставок переформатируются, а энергетический переход ускоряется, отношения между Азербайджаном и Китаем выходят за рамки двустороннего сотрудничества и приобретают более широкое геоэкономическое значение. Азербайджан превращается в ключевую опорную точку Китая на Южном Кавказе в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), а через Средний коридор — в стратегический центр соединения Азии и Европы. Эта трансформация сопровождается ростом сотрудничества в сферах торговли, логистики и возобновляемой энергетики.

Политико-стратегическая база: институционализация и надежность

Институциональные основы азербайджано-китайских отношений формировались поэтапно. Официальные визиты Президента Ильхама Алиева в Китай после 2003 года способствовали активизации двустороннего диалога. Подписанный в 2015 году Меморандум о взаимопонимании по совместному продвижению создания Экономического пояса Шёлкового пути стал первым важным документом, определившим экономическую философию сотрудничества.



В сентябре 2022 года в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем КНР Си Цзиньпином, которая сформировала дорожную карту дальнейшего развития отношений. 3 июля 2024 года была подписана Совместная декларация о создании стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой, а 23 апреля 2025 года в Пекине — Совместное заявление о формировании отношений всестороннего стратегического партнерства. Пакет совместных деклараций и меморандумов, подписанных в последние годы, поэтапно вывел отношения сначала на уровень стратегического, а затем и всестороннего стратегического партнерства. Эти документы являются не только политическими декларациями намерений, но и создают конкретные механизмы координации в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и технологий.



Торговля и инвестиции: динамика, подтвержденная цифрами

Экономическое сотрудничество между двумя странами стремительно расширяется, что наглядно подтверждают последние показатели. Согласно данным Государственного таможенного комитета, в январе–ноябре 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил 4,214 миллиарда долларов США, что означает рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Китай занимает 4-е место среди основных торговых партнёров Азербайджана с долей 9,45% в общем товарообороте.

Рост торговых связей можно объяснить рядом ключевых факторов: расширением транзитных и логистических возможностей, открытостью азербайджанского рынка для китайских технологий и оборудования, а также снижением рисков на государственном уровне. Функциональность Среднего коридора ускорила выход китайских товаров на европейские рынки, а технологическое сотрудничество, особенно в энергетике, телекоммуникациях и транспорте, активизировало обмен взаимными технологическими решениями. Одновременно институциональные соглашения сформировали предсказуемую среду для инвесторов.

Положительная динамика наблюдается и в сфере прямых иностранных инвестиций. По данным Центрального банка Азербайджана, в январе–сентябре 2025 года инвестиции из Китая в Азербайджан составили 19,070 миллиона долларов США, что на 67,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В свою очередь, Азербайджан инвестировал в Китай 9,820 миллиона долларов, что в 3,7 раза превышает показатель в годовом выражении.

Рост прямых иностранных инвестиций Китая в Азербайджан почти на 68% не является случайным. Он свидетельствует о том, что китайские компании рассматривают Азербайджан уже как производственную и энергетическую платформу. Почти четырёхкратный рост инвестиций Азербайджана в Китай, в свою очередь, доказывает, что отношения носят не односторонний характер, а основаны на взаимных экономических интересах.

Средний коридор и логистика: стратегические транзитные возможности

Китай в Центральной Азии в основном ориентируется на сырьевые и крупномасштабные кредитные проекты, а в Восточной Европе — на производственную и портовую инфраструктуру. Азербайджан же, в отличие от этих моделей, одновременно предлагает треугольник «логистика – энергетика – торговля». На Южном Кавказе Азербайджан является ключевым партнёром Китая, обладая преимуществами с точки зрения политической стабильности и транзитных возможностей по сравнению с другими странами региона. В сравнении с Центральной Азией Азербайджан предоставляет Китаю более короткий и безопасный выход на европейские рынки, а в отличие от Восточной Европы Баку сохраняет геополитический баланс и проводит многовекторную политику.

В этом контексте относительное ослабление традиционной транзитной роли России, попытки Европейского союза диверсифицировать цепочки поставок и усиление конкуренции США с Китаем ещё больше повышают значение Азербайджана. Стратегический союз с Турцией является дополнительным фактором, укрепляющим политическую и экономическую устойчивость Среднего коридора.

В этой связи транспортно-логистические связи выходят на первый план как одно из ключевых направлений азербайджано-китайского сотрудничества. Азербайджан играет важную роль транзитной страны в инициативе «Один пояс, один путь», а Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) предлагает альтернативный и безопасный путь перевозок грузов между Китаем и Европой. Для Китая он является альтернативой северному маршруту через Россию и морскому пути. В отчётах Всемирного банка и Азиатского банка развития этот коридор оценивается как стратегическая альтернатива с точки зрения диверсификации рисков. Азербайджан, в свою очередь, выступает центром мультимодальных перевозок на этом маршруте, основным организатором каспийского перехода и платформой внедрения решений цифровой логистики и мониторинга в реальном времени. Всё это значительно усилило глобальный интерес к стране и придало особое значение совместным шагам по развитию Среднего коридора.

Следует отметить, что, будучи одной из опорных стран данного транспортного маршрута, Азербайджан смог привлечь и повышенное внимание Китая. Так, в октябре 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и китайским портом Сиань. Документ охватывает расширение мультимодальных перевозок, оптимизацию контейнерных поездов и мониторинг грузоперевозок в режиме реального времени.

Значительный рост зафиксирован и в объёмах грузоперевозок по коридору. Только за первые 9 месяцев 2025 года АЖД приняла 296 блок-поездов, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За тот же период было перевезено 103 134 TEU контейнерных грузов, что примерно на 20% больше. В дальнейшем, по мере развития коридора в рамках общих интересов, не исключается дальнейший рост его пропускной способности.

Энергетика и зелёный переход: сектор будущего

Одним из ключевых направлений сотрудничества между Азербайджаном и Китаем является энергетический сектор. Взаимодействие в этой сфере не ограничивается инвестиционными проектами, а превращается в один из основных столпов стратегии устойчивого развития страны. Уже сегодня можно говорить о том, что азербайджано-китайское энергетическое сотрудничество выходит за рамки традиционной энергетики и вступает в фазу "зелёного" перехода. Это соответствует как климатическим целям Азербайджана на 2030 и 2050 годы, так и глобальной стратегии Китая по экспорту "зелёных" технологий. Проекты, такие как Хызы–Абшеронская ветровая электростанция и Гобустанская солнечная электростанция, демонстрируют, что китайские компании выступают не только подрядчиками, но и технологическими и финансовыми партнёрами.

В сфере возобновляемой энергетики предпринимаются ещё более масштабные шаги. В отчётах Международного валютного фонда и Всемирного банка отмечается, что для стран-экспортёров энергии, таких как Азербайджан, проекты в области ВИЭ являются ключевыми инструментами обеспечения фискальной устойчивости и диверсификации экспортной структуры. Не случайно международные институты высоко оценивают работу, проделанную страной в секторе «зелёной энергетики». В частности, в декабре 2025 года был установлен первый панельный модуль солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Гобустане, реализуемой совместно Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики и китайской компанией Universal International Holdings Limited. Станция, ввод в эксплуатацию которой планируется в 2027 году, по прогнозам, позволит ежегодно вырабатывать 260 млн кВт·ч электроэнергии, экономить 57 миллионов кубометров природного газа и сократить выбросы углерода на 124 тысячи тонн.

Кроме того, в ноябре 2025 года с компанией China Datang Corporation Ltd. был подписан Исполнительный контракт по проектам солнечной энергетики мощностью 100 МВт и морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт. Проект также включает системы накопления энергии и «Зелёный энергетический коридор». Эти инициативы формируют образцовую модель для обеспечения энергетической безопасности региона, сокращения выбросов углерода и перехода к зелёной экономике. Сотрудничество в энергетической сфере для Азербайджана является стратегическим выбором, обеспечивающим как текущие энергетические потребности, так и долгосрочную перспективу.

Таким образом, рост товарооборота, инвестиций, логистическая интеграция в рамках Среднего коридора и проекты в сфере возобновляемой энергетики наглядно демонстрируют долгосрочный потенциал этого партнерства. В рамках данного сотрудничества Азербайджан укрепляет свою роль не как пассивной транзитной страны в глобальных инициативах Китая, а как активного геоэкономического игрока. Сложившаяся динамика позволяет утверждать, что линия Баку–Пекин в ближайшие годы займёт ещё более значимое место на экономической карте Евразии.