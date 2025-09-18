Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа Азербайджана (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 18 сентября 2025 18:20 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа.

Как сообщили Trend в агентстве, в заседании, которое прошло под руководством председателя Наблюдательного совета Дагбеи Исмаилова, приняли участие члены Наблюдательного совета и исполнительный директор агентства.

На заседании обсуждались деятельность агентства за последний период, шаги, предпринятые в направлении глобального сотрудничества, и важность организованных международных мероприятий. В то же время состоялся обмен мнениями по организации важных международных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время.

В ходе дискуссий в центре внимания были новые реалии медиа в эпоху цифровой трансформации, вызовы, возникающие в информационной среде, и пути обеспечения устойчивого развития в этих условиях. Члены Совета подчеркнули важность применения современных подходов в медиа-секторе, оценки инновационных возможностей и использования международного опыта.

На заседании также состоялся обмен мнениями относительно будущих направлений деятельности агентства, расширения партнерских отношений и укрепления позиций Азербайджана в мировом информационном пространстве.

