Знаменитые гонщики "Формулы-1" в паддоке: до гонки в Баку остались считаные часы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пилоты и команды Формулы-1 уже начали подготовку к Гран-при Азербайджана, который пройдет в ближайший уик-энд на трассе Бакинского городского кольца.

Как сообщили Trend в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», эта гонка станет 17-й в календаре нынешнего сезона.

Самые известные гонщики Формулы-1 со всего мира уже находятся в бакинском паддоке. В преддверии стартующего завтра Гран-при Азербайджана у поклонников автогонок есть возможность непосредственно понаблюдать за процессом подготовки пилотов.

Паддок — это главный центр, где сосредоточены боксы команд, техническое оборудование, инженеры и гонщики. Здесь команды готовят свои болиды к старту, проходят встречи пилотов с представителями СМИ, обсуждаются стратегии и принимаются ключевые решения. Это не только сердце гонки, но и ее закулисье.

Сегодня в паддоке всемирно известные гонщики – Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и другие. Они проверили свои болиды, обсудили последние корректировки с инженерами и подготовились к завтрашнему старту.

Отметим, что билеты Champions Club на Гран-при Азербайджана, впервые поступившие в продажу в этом году, также включают экскурсии по паддоку. С началом гонки эта зона превратится в пространство скорости, тактики и адреналина, а зрители станут свидетелями незабываемых моментов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!