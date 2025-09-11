Кабмин Азербайджана утвердил новое правило для водительских прав

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о порядке приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений лицам, желающим получить водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами".

Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим.

Согласно постановлению, отныне информация, указанная в водительском удостоверении, может быть представлена ​​(получена) через информационную систему "Электронное правительство". Представление информации, указанной в водительском удостоверении, через информационную систему "Электронное правительство" будет приравниваться к представлению самого водительского удостоверения.

