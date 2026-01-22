Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Подписано соглашение между SOCAR и швейцарской SICPA SA

Экономика Материалы 22 января 2026 19:49 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и швейцарской компанией SICPA SA.

Как сообщает Trend, публикацией об этом на своей странице в Х поделился министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках участия Президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе между SOCAR и швейцарской компанией SICPA SA подписано соглашение об оказании услуг. Это сотрудничество создаст основу для совместной деятельности на основе современных технологий прослеживаемости (traceability). Планируемые решения будут способствовать укреплению безопасности и повышению прозрачности всей цепочки поставок энергоносителей», — говорится в публикации.

