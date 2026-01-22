Сахиба Гафарова встретилась с заместителем генсека НАТО

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 22-го января встретилась с делегацией, возглавляемой заместителем Генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринска.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече подчёркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО длится более 30 лет; высоко была оценена роль Альянса в обеспечении международных мира и безопасности.

В ходе беседы стороны отметили важность существующего последовательного и содержательного политического диалога, заявив, что визиты Президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО, визит бывшего Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан в 2024-м году, а также проведённые переговоры и регулярные контакты придали партнёрству новую динамику; эти шаги были расценены в качестве показателя интенсивности политического диалога. Азербайджан был охарактеризован как надёжный и верный своим обязательствам партнёр НАТО; отмечалась деятельность нашей страны в миротворческих операциях Альянса в Афганистане, а также её значение как регионального транспортно-логистического узла.

Также на встрече отмечался вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Альянса, и было сказано, что наша страна в текущее время осуществляет поставки природного газа в 10 государств-членов и в 2 страны-партнёра НАТО, что особо существенно в период, когда энергетическая безопасность стала неотъемлемой частью национальной безопасности. Спикер также отметила ключевую транзитную роль Азербайджана в Среднем коридоре, что, по её словам, значительно способствует стабильности и сотрудничеству в регионе.

Затронув мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, председатель парламента заявила, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна восстановила свой суверенитет и создала новые реалии в регионе. Отмечалось, что именно Азербайджан выдвинул мирную инициативу и предпринял последовательные и практические шаги для развития сотрудничества с Арменией после Вашингтонского саммита.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Альянс придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном и высоко ценит тесный политический диалог между сторонами, выразив уверенность в их дальнейшем углублении в рамках новой Программы партнерства. Она выразила благодарность Азербайджану за сотрудничество с НАТО и значительный вклад в обеспечение энергобезопасности государств-членов Альянса, а также подчеркнула, что партнерство будет успешно продолжаться и в будущем.

Заместитель генерального секретаря поздравила Азербайджан с мирным процессом и нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы отмечалось значение связей между Милли Меджлисом и Парламентской ассамблеей НАТО, а также были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.

