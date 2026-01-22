Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обсуждено развитие экономических отношений между Азербайджаном и ЕС

Экономика Материалы 22 января 2026 19:11 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы развития экономических отношений между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) и реализации существующего потенциала.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в аккаунте в «X».

«В рамках участия под руководством Президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме состоялась встреча с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения Мартой Кос. В ходе встречи мы обсудили основные приоритеты повестки экономического сотрудничества Азербайджана и ЕС, включая торгово-энергетическое партнерство, а также меры, предпринятые для дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры. Также мы обменялись мнениями о возможностях реализации полного потенциала экономических отношений Азербайджана и ЕС», — отмечается в публикации.

