Обсуждено развитие экономических отношений между Азербайджаном и ЕС

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы развития экономических отношений между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) и реализации существующего потенциала.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в аккаунте в «X».

«В рамках участия под руководством Президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме состоялась встреча с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения Мартой Кос. В ходе встречи мы обсудили основные приоритеты повестки экономического сотрудничества Азербайджана и ЕС, включая торгово-энергетическое партнерство, а также меры, предпринятые для дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры. Также мы обменялись мнениями о возможностях реализации полного потенциала экономических отношений Азербайджана и ЕС», — отмечается в публикации.

