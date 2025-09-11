В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется сформировать 350 млн кубометров водных запасов

БАКУ /Trend/ - Проектно-сметная документация для обеспечения водоснабжения 10 городов и 79 населенных пунктов Восточного Зангезура и Карабаха уже утверждена.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов в ходе выступления на II Международной выставке и конференции по водному хозяйству Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Он отметил, что проведены работы по ремонту и восстановлению нескольких водохранилищ, включая Хачинчай и Кёндялянчай: "Завершено строительство водохранилища Забухчай и магистрального водопровода длиной 51 км от него. Также в этом регионе ведутся работы по строительству водохранилищ Хакеричай и Бергушадчай".

"В целом в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется создание водных запасов объемом 350 миллионов кубометров", - подчеркнул И.Байрамов.