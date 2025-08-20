В Азербайджане стартует регистрация на вакантные места в магистратуре

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане регистрация поступивших на вакантные места в магистратуру по дополнительному распределению стартует 21 августа в 11:00.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Желающие могут подать заявку, выбрав услугу "Регистрация студентов в высшие и средние специальные учебные заведения" на платформе https://portal.edu.az/.

Регистрация через электронную систему продлится до 28 августа, 18:00.

Лица, не прошедшие регистрацию через указанную услугу и не получившие подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка зачисленных.

Отмечается, что благодаря электронному оформлению заявлений студенты смогут оплачивать обучение наличными через банк, почту или систему "eManat", не посещая учебное заведение. Для безналичной оплаты можно воспользоваться платформой portal.edu.az или мобильными приложениями банков.