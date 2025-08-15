Парковка Бакинского железнодорожного вокзала временно закроется

БАКУ /Trend/ - С 18 августа парковка Бакинского железнодорожного вокзала будет временно закрыта из-за строительных работ, проводимых ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как передает Trend, об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«С указанной даты пассажиры АЖД смогут воспользоваться парковками «Azparking», расположенными вокруг вокзала, на пересечении проспекта Хатаи и улицы Мирали Гашгай», - говорится в сообщении.

