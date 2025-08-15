Названо общее количество доноров органов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Общее количество доноров органов в Азербайджане достигло 450 человек.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Центре по донорству органов и трансплантации органов министерства здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что в результате активной работы Минздрава по повышению осведомленности населения о донорстве и трансплантации за последние шесть месяцев наблюдается рост числа доноров после смерти. По данным, предоставленным 10 дней назад, число доноров составляло 400 человек.

"Согласно данным Координационного центра донорства и трансплантации органов министерства здравоохранения, в настоящее время общее количество доноров органов достигло 450 человек.

Министерство продолжает просветительские мероприятия и призывает граждан принимать участие в донорстве органов, подчеркивая важность этого благого решения", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!